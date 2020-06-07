Boğaz sefası

Karantina günlerinin bitmesinin ardından cemiyet hayatının ünlü isimleri, Boğaz yürüyüşlerine ve sevdikleriyle hasret gidermeye başladı











Berrin Ak, önceki gün yakın arkadaşları Evren-Orkun Kaya, Hande ve Gamze Orman’la Beylerbeyi’nde bir araya geldi...











Derin Mermerci, ikizleriyle birlikte yollarını hasretle bekleyen annesi Ender Mermerci’nin Vaniköy’deki yalısına gitti.Müzik dünyasının dünyaca ünlü DJ’leri arasında yer alan Faruk Sabancı, Boğaz’a karşı kurduğu ses düzeniyle normalleşme döneminin başlamasını kutladı.











Yoğun koşturma temposu içinde olan Gülay Afşar, eşi Murat Afşar’la Boğaz’ın tadını çıkaranlar arasındaydı. Tekstil dünyasının önde gelen ismi Haldun Altuna, “İkinci adresim” dediği Bebek sahilinde yürüyüş yaptı.



Serap Tibuk, bir dost ziyaretinden çıkıp, Bebek’teki evine giderken görüntülendi. İş insanı Zuhal Mansfield ise, yeni yaşına girecek oğlu Erdal ile Bebek’te buluşmaya giderken çektirdiği renkli karelerle dikkat çekti.









