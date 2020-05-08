BU DOKTORLARA ŞAPKA ÇIKARTIN

Alanında başarılı beş doktorun bir araya gelerek kurduğu Grup Tremor, yeni albümlerinin gelirini virüs nedeniyle hayatını kaybeden

sağlık çalışanlarına aktaracak

Okul yıllarında enstrüman çalmanın yanı sıra bugün hepsi tıp dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan doktorların bir araya gelerek kurduğu Grup Tremor, şu sıralar tatlı bir telaş yaşıyor. Koronavirüs günlerinde hastalarına şifa dağıtan ekip, farklı bir çalışma için kolları sıvadı. Göğüs cerrahı Op. Dr. Selçuk Köse (elektro gitar), beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. M. Levent Deniz (akustik gitar), genel cerrahi uzmanı Op. Dr. M. Medar Kırdar (davul), hemodiyaliz uzmanı Dr. Ömer Çayırlı (bas gitar) ve İbrahim Demirtan’dan (saksafon) oluşan Tremorlar, kendisine ait bestelerden oluşan bir albümün kayıtları sırasında hayata veda eden kurucuları Dr. Fatih Ercan’ın yarım kalmış projesini tamamlamak için stüdyoya girdi. 2017’den bu yana organ bağışına farkındalık yaratmak adına konserlere imza atan grubun yeni albümü ‘Aşkın Türküsü-Dr. Mehmet Fatih Besteleri’, 15 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşacak. Sağlık çalışanlarına ithaf edilen eserin geliri de, bu salgında yaşamını kaybeden sağlık kahramanlarımızın ailelerine ve çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.

Şah ve mat!

‘Evde kal Türkiye’ çağrılarına uyan ve evinin tadını çıkaran iş dünyasının renkli isimlerinden biri de Emir Bahadır oldu. Yurdumuzun dünyaca ünlü gayrimenkul kuruluşunun dördüncü kuşak temsilcisi olarak ulusal ve uluslararası alanda genç yaşta pek çok başarıya imza atan iş insanı, karantina günlerinde fırsat buldukça evin yaramaz maskotuyla satranç oynuyor. Bahadır, o anları sosyal medya üzerinden dostlarıyla paylaşıyor.

Önce dilek, sonra kutlama

Varan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal’ın kızları Melisa, dört yaşına bastı. Gelenek haline gelen ve aile büyükleriyle arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen kutlama bu sene koronavirüs önlemlerine denk geldiği için, doğum günü evde ailece kutlandı. Aynı gün yaşanan bir başka mutluluksa Hıdırellez oldu. Pekuysallar önce bahçedeki gül ağacına dileklerini yazdı, sonra da dördüncü yaş pastası kesti.

‘Çalışmak... Çalışmak…’

Sakıp Sabancı’nın ‘Çalışmak… Çalışmak...’ düşüncesini benimseyenlerden biri de TV100’ün ‘Gün Uyanıyor’ programını hazırlayıp sunan Ela Rümeysa Cebeci oldu. Sunucu, Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü’nü bitirdikten sonra oyunculuk dalında da yüksek lisans yaptı. Cebeci, gün boyu haber mutfağında yaptığı hazırlıklar ve çeşitli kurum sunumlarının yanı sıra, Nişantaşı Ünivesitesi’nde de öğretim görevlisi olarak görev alıyor.

Kazanan belli oldu

Zorlu Holding tarafından düzenlenen ‘Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Bu yıl online olarak bir araya gelen jüri değerlendirmesi sonucunda; ‘Acayip Teknolojik Masallar’ adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra, birinci oldu. Eser, oyunlaştırılarak, miniklerle buluşacak.