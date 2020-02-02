BU SERGİLER KAÇMAZ

İstanbul kültür ve sanat hayatının nabzı, önceki akşam Sakıp Sabancı Müzesi ve Laudel Gallery’de gerçekleşen iki önemli etkinlikte attı

Cemiyet hayatının ünlü isimleri ve sanatseverler, dünyaca ünlü performans sanatçısı Marina Abromovic’in etkinliğinde buluştu. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki organizasyona, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve müze müdürü Nazan Ölçer ev sahipliği yaptı. İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık simanın buluştuğu gecede, Abromovic’in performansı beğeni topladı. Çalışmalar, 26 Nisan’a kadar izlenebilir. Aynı gün, Bilal Hakan Karakaya’nın ‘Alem-i Mülk’ isimli heykel sergisi de görücüye çıktı. Ölüm, yaşam, zaman ve mekan gibi kavramları izleyicilere farklı bakış açılarıyla sunan sanatçı, konukların ilgisini çekti. Sergi, Karaköy’deki Anna Laudel isimli galeride, mart ayı sonuna kadar sanatseverlere açık olacak.