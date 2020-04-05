BUGÜNLER DE GEÇECEK

Koronavirüs salgınına karşı ‘Evde kal’ kampanyasına cemiyet hayatının pek çok ismi destek verdi. Bizler de bir anket düzenledik ve “Karantinadayken en çok ne yapmayı özlediniz?” diye sorduk. İşte cevaplar...

Erhan Kamışlı

Valla golf oynamayı özledim, hemen golfe gideceğim. Tabii ki dostlarımla beraber sohbeti ve yemek yemeyi de özledim.. Velhasıl özgürlüğün ne büyük nimet olduğunu öğrendim.

Berrin Ak

En çok büyük hayallerimle kurduğum Nişantaşı’ndaki mağazamı; orayı hep beraber yaşattığımız personelimle geçen güzel günleri; bizi severek ziyaret eden müşterilerimizi özledim... Dostlarımla sevdiğim bir yerde oturup kahve içmeyi; sevdiklerime doya doya sarılıp, onları öpmeyi de... Güzel akşam yemeklerini; spontane hareket edebilme lüksünü özledim.

Ali Serim

Hepimiz kısa bir süre için kafeslerinde yaşayan hamster’lara döndük. İş hayatına atıldığım ilk sene geliştirdiğim huyum, kendimi iyi hissetmediğim veya önemli bir karar vereceğim anlarda İstiklal Caddesi’ni Taksim’den Tünel’e turlamaktır. Caddenin karmaşası zihnime farklı bir berraklık sağlar. Tıklım tıkış hareketi bana enerji verir. Hayat normal akışına döner dönmez, işte bunu yapmak istiyorum.

Elif İnci Aras

En büyük özlemim, gerek ailem gerekse arkadaşlarımı görmek ve sarılmak istediklerimle bir araya gelmektir. Eski günlerimizin kıymetini, basit şeylerin bile değerini bu süreçte çok iyi anladım. Hemen yapmak istediğim, deniz kenarında oğlum ve eşimle birlikte yürümek, ev dışında huzurlu bir gün geçirmek...

Hare Dinçer

Evimizde kalmak hepimizin hayrına ama tabii dışarıdaki hayata özlem duymamak elde değil. Bu süre zarfında en çok özlediğim, arkadaşlarımla sahilde, ormanda, güzel sohbetler eşliğinde yaptığımız yürüyüşler... Karantina biter bitmez yapacağım ilk iş, açık havada uzun yürüyüşler olacak.

İnci Aksoy

Haftanın altı günü çalışan, çalışmayı seven bir insan olarak evde oturmak hiç alışık olmadığım bir şey! Sabırla bitmesini temenni ediyorum! Sanat galerimi, ekibimi, dostlarımla birlikte olmayı ve onları kucaklamayı özledim. Hayat normale döndüğünde yurt dışındaki kızım ve oğlumun yanına gitmeyi isterim.

Arzu Yalnız Zogun

Muayenehanemde diş hekimi arkadaşlarımla çalışmayı özledim, kliniğime gitmeyi beni bekleyen hastalarıma hizmet etmek istiyorum. Boğaz’da dostlarımla yemek yemeyi ve onlara gönülden sarılmayı çok özledim.

Ebru Sanver

Doğrusu evde olmaktan pek şikayetim yok. Kitap okuyor, tanzim etmem gereken dolaplarımı yerleştiriyor ve en çok zamanımı alan kütüphanemizi elden geçirmekle meşgul oluyorum. İnşallah bir an önce bu kabustan kurtulup yanlarındayken bile özlediğim torunlarımla oynayacak ve olmazsa olmazlarım sevgili arkadaşlarımla vakit geçirmeye koşacağım.