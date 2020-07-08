BULAŞICI OLAN İYİLİKTİR

Ünlü iş insanı Ahmet Şahin, sanatın desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

İnşaatın yanı sıra pek çok farklı alanda yatırım yapan ve tevazusuyla dikkat çeken Ahmet Şahin, yeni projesiyle gönüllerde taht kurdu. Yıllar önce doğa ve sanat tutkusuyla Sapanca’da 20 dönüm arazi üzerinde, zengin bitki örtüsü ve yüzlerce hayvan barındıran Sapanca Doğa Park içinde Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi’ni kuran iş insanı, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı etkinliklerle, sanatçıya ve sanata destekte bulundu. Koloni, şimdi de Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile ortaklaşa başlattığı Korona Kahramanlarına Destek Fonu’na katkı sağlamak için ‘Bulaşıcı Olan İyiliktir’ kampanyası düzenledi. Bedri Baykam’dan Devrim Erbil’e, Nezih Çavuşoğlu’ndan Ali Candaş’a, Yalçın Gökçebay’dan Temel Levent’e kadar sanatçılar, ihtiyaç sahipleri için kolları sıvadı.