BURUK KUTLAMA

Yurdumuzun dört bir yanında kutlanan Dünya Çocuk Günü, pandemi nedeniyle buruk geçti

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım’da coşkuyla kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu sene küresel salgına takıldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından bu özel gün için yapılan etkinlikler arasında çocukların hayalleri dile getirildi. Son yıllarda yaşamını sürdürdüğü Samsun’da kültür ve sanat alanında pek çok etkinliğin oluşmasına imza atan Alin Sanat Merkezi’nin kurucusu Özlem Başoğlu, bu güzel günde de boş durmadı. Arkadaşlarının çocuklarını bir araya getirip, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hoş bir etkinlik hazırladı. Sosyal medya hesapları üzerinden pek çok tanıdık sima da bu güzel günde yer aldı. Dünyaca ünlü sanatçımız ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay, piyanosuyla muhteşem bir müzik ziyafeti çekti. Özge Sander ve bir grup arkadaşı, dostlarına çocuklarıyla birlikte Bodrum’dan seslendi. Doğa Rutkay Kamal ise bu özel günü çocuklarıyla Cihangir’de alışveriş yaparak geçirdi.

Dayanışma zamanı

Geçtiğimiz hafta aile arasında yapılan bir törenle Hacı Sabancı ile sözlenen Nazlı Kayı’nın yüzü bu aralar bir başka gülüyor. Koton için hazırladığı sekizinci koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaşan Arzu Sabancı, kendisini takip edenlere hoş bir sürpriz yaptı. Yeni koleksiyondan giyinen müstakbel gelininin fotoğrafını ekleyen Arzu Hanım ile Kayı, güzel bir dayanışma örneği sergiledi.

Başarısıyla örnek oldu

Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye) kasım ayında gerçekleşen 2020-Re Imagine Virtual Summit toplantısında Make a Wish’in ‘En Güçlendirilmiş Operasyonlar/Most Powered-Up Affiliates’ ödülünün sahibi oldu. Çocuklar için geliştirdiği projelerle önce Avrupa’ya sonra da dünyaya örnek olan derneğin CEO’su Füsun Kuran, “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, ‘imkansız’ kavramını zihninden silebilmek” dedi.

Kariyer ödülü

BY Protokol Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Gümüş Kariyer Ödülleri’ sahiplerini buldu. 7 Kasım’da gerçekleştirilen törende Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp de ödül aldı. İş insanı, değişen dünyanın değişen pazarlarına uyum sağlaması, sektörde elde ettiği başarılarla ülkesine değer katması ve özverili çalışmalarıyla örnek teşkil etmesiyle dikkat çekti. Alp’e ödülünü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski müsteşarlarından Ali Toptaş takdim etti.