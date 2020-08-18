BÜYÜK TURNUVAYA ADIM ADIM

30 Ağustos Zafer Bayramı onuruna düzenlenecek golf turnuvası, bu spora gönül veren dost simaları bir araya getirdi

Demirören Şirketler Grubu bünyesinde yer alan, ulusal ve uluslararası alanda pek çok turnuvaya ev sahipliği yapan Kemer Country Golf sahasında, şu günlerde tatlı bir heyecan yaşanıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığını yaptığı Büyük Taarruz’un yıl dönümüne ithaf edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası yaklaşıyor. Golf dünyasına gönül verenleri bir araya getirecek etkinliğe, şimdiden büyük ilgi var.

Pek çok kategoride tüm profesyonellere açık olacak ve 28 Ağustos Cuma günü küçüklerin mücadelesiyle başlayacak turnuvanın finali, 30 Ağustos’ta sağlık tedbirleri ön planda tutularak gerçekleşecek. Önceki gün güzel havayı fırsat bilen Kemer Country Golf Kulübü’nün üyeleri hazırlıklarını kesintisiz sürdürdü. Zaman zaman sahada mini gruplar halinde gerçekleşen çalışmalar, zaman zaman da neşeli taktik sohbetleriyle devam etti. Şimdi tüm gözler, ay sonundaki turnuvada...