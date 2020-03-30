 CAN DOSTLARIMIZ HER DERDE DEVA

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde yetkililerin ‘Evde kal’ çağrıları, özellikle hayvansever simalar için can dostlarıyla bolca vakit geçirmek anlamına geldi

Ceylan Çapa

Ayazpaşa’daki evlerinde zamanını ailesiyle dinlenerek geçiren Ceylan Çapa, tüm gün kucağından indirmediği Coco için, “O benim en büyük ilacım” diyor.

Deniz Kurbanzade

Deniz Kurbanzade, eşi, kızı ve iki torunuyla Dragos’taki evinde kediler köpekleriyle kalıyor. Deniz Hanım, geçtiğimiz günlerde bahçede oyun oynayan ve kirlenen can dostu Cookie’yi yıkadı ve o anları sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Pınar Sabancı

Pınar Sabancı, salgın günlerinde karantinada... İş insanı evde kaldığı günlerinin tadını eşi ve çocuklarının yanı sıra bahçede Roxy ve Lucky ile ilgilenerek çıkarıyor.

Hare Dinçer

Son yıllarda özellikle sağlıklı beslenme alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Hare Dinçer, günlerini Ulus’taki evinin bahçesinde Daisy adını verdiği köpeğiyle geçiriyor. İkili kimi zaman da evin içinde keyifli saatler yaşıyor.

Nafiye Hacıoğlu

Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Hacıoğlu, evinin bahçesinde, “Benim her şeyim” dediği köpeği Frodo verdiği pozu paylaştı. İkili, iş insanın yoğun temposundan uzak kaldığı günlerinin tadını birlikte çıkarıyor.

Dilara Koçak

“Dur, kaç yaşında olursan ol evinde kal” diyen uzman diyetisyen Dilara Koçak, günlerini bir yandan ev işleri bir yandan da can dostlarıyla geçiriyor. İş insanı ayrıca, sosyal medya hesabından danışanlarının sorularına cevap veriyor.

Murat Kaan Güneri

Murat Kaan Güneri, şu sıralar yoğun çalışma tempolu döneminde evinden uzak kaldığı günlerin acısını çıkarıyor. İş insanı, “İşte benim stres kaynağım” dediği köpeğiyle vakit geçiriyor.

Aslı Şen

Karantina günlerini evde Simba, Fanto, Mulfin ve Boncuk’la geçiren Aslı Şen, “Bizimkiler çok şanslı. Ama ya sokak hayvanları?” diyerek, hassasiyetini dile getirdi. İş insanı, bu dönemde de her zaman olduğu gibi bütçesinin bir bölümünü sokak hayvanlarına

ayırıyor.