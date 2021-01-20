ÇAPA AİLESİ TATİLDE

Şebnem-Celal Çapa çifti, kızları Ceylan ile Alaçatı’ya gitti. Güzel havanın tadını çıkaran Celal Bey, 124’üncü defa çevre temizliğine çıkarak, takdir topladı

Her fırsatta eşi Şebnem Çapa ile başta Uzak Doğu olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine seyahat eden Celal Çapa, pandemi döneminde fırsat buldukça yurdumuzun farklı coğrafyalarına gidiyor. Çapa Ailesi, yeni yılın ilk durağı için geleneği bozmadı ve çok sevdikleri dostlarının Alaçatı’daki Alavya Hotel’inde soluğu aldı. Geçtiğimiz yaz Çeşme Belediyesi’nin düzenlediği ‘Mis Gibi Türkiye’ grubuyla çöpleri toplayan Celal Bey, bu kez konakladığı otel ile 124’üncü defa çevre temizliğine çıktı. Çapa’nın eşi Şebnem Hanım ise boş sokakların tadını küçük dostu Mario ile çıkardı. Tatile anne-babasıyla devam eden Ceylan Çapa da, bol bol meditasyon yaparak, moral depoladı.

Genetiğe merak sardı

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gülay Kamaz, YouTube kanalındaki ‘Pandemide Bakım Önerileri’ serisiyle adeta güzellik uzmanı olarak anılmaya başladı. Ellive Clinic’in danışmanlığını üstlenen Gülay Hanım, güzellik ve sağlıkla genetiğin ilişkisini araştırıyor. Kamaz, bakımlı görünmek ve sağlıklı yaşamın kişiye özel genetik tespitlerle kalıcı hale getirilebileceğini söyledi.

Konuşulan tasarım

Yasemin Özilhan, deri kombiniyle çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Zeynep Aslan ve Beliz Mercan’ın LOL markasından giyinen iş insanı, ‘Yasmeen’ pantolonu ve deri ceketiyle binlerce beğeni aldı. Özilhan, önceliğinin her zaman sadelik olduğunu belirtiyor.