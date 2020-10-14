CEMİYET HAYATI YENİKÖY’DE BULUŞTU

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Öznur-Burak Yakın çiftinin sahibi olduğu mekanda bir araya gelerek keyifli bir akşam yaşadı

Ambiyansı ve kendine özgü menüsüyle Yeniköy’ün sevilen mekanlarından Fonduralı Restaurant, hafta sonu cemiyet hayatının ünlü kadınlarının tercihi oldu. Mekan; Pervin Ersoy, Eda Kosif, Esra Erdem, Özlem Cankurtaran, Simay Kamer, Özge Özberk, Bilge Kuru, Çiğdem Kamer, Selin Saral, Şükran Güzeliş ve Özlem Zehebi gibi isimleri ağırladı. Öznur-Burak Yakın çiftinin sahibi olduğu Fonduralı’da misafirler lezzetli yemeklerin yanı sıra Gözde Ural’ın söylediği şarkılarla da keyifli bir gece yaşadı.Ambiyansı ve kendine özgü menüsüyle Yeniköy’ün sevilen mekanlarından Fonduralı Restaurant, hafta sonu cemiyet hayatının ünlü kadınlarının tercihi oldu. Mekan; Pervin Ersoy, Eda Kosif, Esra Erdem, Özlem Cankurtaran, Simay Kamer, Özge Özberk, Bilge Kuru, Çiğdem Kamer, Selin Saral, Şükran Güzeliş ve Özlem Zehebi gibi isimleri ağırladı. Öznur-Burak Yakın çiftinin sahibi olduğu Fonduralı’da misafirler lezzetli yemeklerin yanı sıra Gözde Ural’ın söylediği şarkılarla da keyifli bir gece yaşadı.