CEMİYETİN BALAT TURU

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, Balat turu ile semtin tarihi yerlerini gezdi

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, Berna Çebi, Necla Aksoy ve Yonca Ebuzziya’nın da aralarında bulunduğu isimler, Balat sokaklarını keşfe çıktı. Semtte tarihi bir tur gerçekleştiren dostlar, Cibali, Aya Kapı, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Gül Camisi, Fener Rum Lisesi ve Demir Kilise gibi önemli noktaları gezerek bilgi aldı.

Rengarenk evler ve taş döşeli dar sokaklarda keyifli bir gün geçiren ekip, çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.