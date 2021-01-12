CEMİYETİN SPOR TUTKUSU

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, sağlıklı beslenmenin ve iyi yaşamanın önemini daha çok hissettiğimiz şu günlerde sporun vazgeçilmez olduğunu söylüyor

Koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve korumakta, hiç şüphesiz doğru beslenme ve sporun yeri ayrı... Gelecek güzel günlerin heyecanı içinde cemiyet hayatının renkli isimleri de, yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. Kimileri evlerinde, kimileri spor salonlarında form tutma yarışına girdi.

Evinin bir odasını spor salonuna çeviren Neslihan Sabancı ve Fethi Kamışlı, karantinada formda kalmanın keyfini yaşıyor. Sanitas sahibi Şebnem Akman Balta, kondisyon hocası eşliğinde her sabah iki saat çalışıyor. Arzu-Ömer Sabancı çiftinin geçtiğimiz günlerde Nazlı Kayı ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan oğlu Hacı, fırsat buldukça çok severek yaptığı boks çalışmaları ile dikkat topluyor. Dr. Zafer Atakan ve Günsel Ülkü, formunu korumak için her gün özel dersler aldıkları pilates salonunun yolunu tutuyor. Yahşi Baraz’ın kızı Rüya Baraz, düzenli olarak hem koşuyor hem de boks yapıyor. Boks çalışan bir başka isim de, sanatçı Figen Hatipoğlu... Sporun tüm dallarını yapan Ece Vahapoğlu, son zamanlarda yogadan büyük keyif aldığını ifade ediyor. Sedef Orman ise, yoğun iş temposu arasında ağırlık çalışarak pandemi dönemini sağlıklı bir şekilde geçiriyor.

Palandöken zamanı

Son yıllarda yapılan birbirinden güzel tesisleriyle ‘Türkiye’nin kristal kar cenneti’ olarak anılan Palandöken’in vazgeçilmez adresi Sway Hotels, hafta sonu cemiyet hayatından pek çok seçkin ismi ağırladı. Bu sezon alınan sıkı pandemi tedbirleriyle hizmet veren otelde, Başak Pelister, Mustafa Sandal, İskender Paydaş ve Dilek Hanif de vardı. Ünlü isimler, karın ve bol oksijenli havanın tadını çıkardı.

35’inci yaş kutlaması

İstanbul’un önde gelen restoranlarından Develi’nin sahibi Nuri Develi, önceki gün aile arasında doğum gününü kutladı. Eşinin hazırladığı sürprizle 35 yaşına giren iş insanın, mutluluğuna diyecek yoktu. Özenle hazırlanan pasta etrafında poz veren aile, bu keyifli anları sosyal medya hesaplarından dostlarıyla paylaştı.

Ailenin yeni üyesi

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu-Ergun Savgı’nın bu aralar mutluluğuna diyecek yok... Bir kez daha anneanne ve dede olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin küçük kızı Tugana, Larissa adını verdikleri kızını sağlıkla kucaklarına aldı.

Yağmurlar başlayınca...

Kısa bir süre önce kendi markasını yaratmanın mutluluğunu yaşayan Arzu Sabancı, her yeni çıkardığı ürünü sosyal medya hesabı üzerinden tanıtmaya devam ediyor. İş insanı, büyük beğeni toplayan haki renkli yağmurluğu ile takipçilerinden tam not aldı.

Bodrum’da keşif zamanı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, tarih turu yaptı. M.Ö. 600 yıllarına dayanan Leleg Mezar Anıtları’nı rehber eşliğinde gezen iş insanı, antik kentte bol bol fotoğraf çekti.

Moral kaynakları!

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Barış Tansever, köpekleriyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. İş insanı, “Pandemi döneminde Samba ve Winnie en büyük moral kaynağım oldu” yazdı.