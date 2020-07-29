ÇEŞME’Yİ MİS GİBİ YAPTILAR

Şebnem-Celal Çapa çifti, çevre temizliği projesinin 100’üncü haftasında Çeşme’deki çöpleri topladı

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alan Şebnem-Celal Çapa, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor. Seneler önce arkadaşlarını alıp, Sarayburnu’ndan başladıkları çöp toplama hareketinin öncülüğünü yapan çift, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar’dan gelen projeye de kayıtsız kalmadı.

Çeşme’nin WWF’nin ‘Uluslararası Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na’ katılımı vesilesiyle düzenlenen Alavya Hotel öncülüğündeki çöp toplama etkinliği, 100’üncü haftasında iş dünyasından isimleri de bir araya getirdi. Rana-Erol Tabanca, Zeynep Üstünel ve Çiğdem Kayalı Kaya’nın yanı sıra gönüllerin katıldığı ekip, ilçeyi ve muhteşem sahilleri pırıl pırıl hale getirip, örnek davranışlarıyla takdir topladı.