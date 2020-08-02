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Jean Claude Kayuka ve Fikret Özdemir, Kosta&Tuba ikilisinin sahne aldığı mekanda hem eğlenip hem de dostlarıyla doğum gününü kutladı.

ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ



Kosta&Tuba ikilisi, Bodrum Türkbükü’ndeki Garo’s Restaurant’ta sahne aldı. Yunan ve Türk müziğini harmanlayan müzisyenler, misafirleri gece boyunca eğlendirdi. Organizasyona, Gaya-Alpay Başaran, Nedim-Ela Binler, Jean Claude-Şale Kayuka, Ercan-Jale İşal ve Fikret-Berna Özdemir gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Restoranın sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu misafirleriyle yakından ilgilendi. İlerleyen saatlerde Jean Claude Kayuka ve Fikret Özdemir, doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı.

ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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