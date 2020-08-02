ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ

Jean Claude Kayuka ve Fikret Özdemir, Kosta&Tuba ikilisinin sahne aldığı mekanda hem eğlenip hem de dostlarıyla doğum gününü kutladı.











Kosta&Tuba ikilisi, Bodrum Türkbükü’ndeki Garo’s Restaurant’ta sahne aldı. Yunan ve Türk müziğini harmanlayan müzisyenler, misafirleri gece boyunca eğlendirdi. Organizasyona, Gaya-Alpay Başaran, Nedim-Ela Binler, Jean Claude-Şale Kayuka, Ercan-Jale İşal ve Fikret-Berna Özdemir gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Restoranın sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu misafirleriyle yakından ilgilendi. İlerleyen saatlerde Jean Claude Kayuka ve Fikret Özdemir, doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı.







