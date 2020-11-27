ÇİFTE MUTLULUK

Rıza Güral’ın iki evladı Esin Güral Argat ve Erol Güral’ın yönetiminde olduğu Gürallar Group, turizmdeki başarılarıyla ödüllendirildi

Enerji sektöründen turizme, mutfak eşyalarından yapı sektörüne kadar pek çok alanda hizmet veren Rıza Güral’ın iki evladı Esin Güral Argat ve Erol Güral’ın yönetiminde olduğu Gürallar Group, geçtiğimiz günlerde turizm alanında çifte mutluluk ve gurur yaşadı. Grubun Antalya’da yer alan Ali Bey Resort Sorgun TUI Global Hotel’i ve geçtiğimiz yıl hizmete açtıkları Kuzey Maldivler’in Muravandhoo Adası’nda yer alan su üzerindeki 73 özel villa ve rezidansı, Conde Nast Traveller okuyucularından en yüksek ödülü alarak birinci seçildi. Ödül mutluluğunu Maldivler’de yaşayan, hem ziyaret hem de tesisi kontrol eden ailenin başarısı, turizm dünyasında ses getirdi.