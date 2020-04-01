ÇİFTLİK ZİYARETİ

Nasuh Mahruki, hafta sonunu ailesiyle çiftlik evinde temiz hava alarak geçirdi

Genç yaşta pek çok sorumluluk üstlenen dağcı, yazar ve fotoğrafçı, aynı zamanda Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucu üyesi Nasuh Mahruki, eşi Mine Hanım, çocukları Bilge-Barlas, hafta sonunu çiftlik evinde geçirdi. Salgın günlerinde mesafelerini koruyan aile, sosyal yaşamdan tamamen izole olduğu günleri dolu dolu geçiyor. Mahruki Ailesi, Silivri Durusu beldesinde kurdukları ve kısa bir süre sonra hayata geçirecekleri Nasuh Mahruki Doğada Liderlik Okulu’nun son çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni yapılan parkurun tadını çıkaran Bilge ve Barlas Kardeşler, orada bulanan pek çok hayvanı da elleriyle besledi. Bu güzel günde aileyi, dostu Coşkun Aral da yalnız bırakmadı.