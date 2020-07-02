ÇOCUK YAZ AKADEMİLERİ BAŞLIYOR

Kemer Country Club, yaz döneminde spor yapmak isteyen miniklere sayısız alternatif hazırladı

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club’ın uluslararası standartlardaki tesislerinde, açık havada önlemler ve fiziksel mesafe kuralları eşliğinde gerçekleşecek çocuk yaz spor akademileri, 6 Temmuz’da başlayacak. Kulüp; golf, binicilik, tenis, yüzme ve golf fitness gibi hizmet verdiği birimleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek, spor adına başarılar getirecek geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek üzere, 12 yaş altı çocuklar için programlar hazırladı. 24 Ağustos’a kadar devam edecek akademiler, uzman eğitmenler eşliğinde spor alanında başarılı bir kariyer hayal eden minikleri bir adım öne taşıyacak.