ÇOCUK YAZ AKADEMİLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kemer Country Club, yaz döneminde spor yapmak isteyen miniklere sayısız alternatif sunuyor

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club’ın uluslararası standartlardaki tesislerinde, açık havada önlemler ve fiziksel mesafe kuralları eşliğinde gerçekleşen çocuk yaz spor akademileri, 6 Temmuz’da başladı. Kulüp; golf, binicilik, tenis, yüzme ve golf fitness gibi hizmet verdiği birimleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek, spor adına başarılar getirecek geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek üzere, 12 yaş altı çocuklar için programlar hazırladı.

24 Ağustos’a kadar devam edecek akademiler, uzman eğitmenler eşliğinde spor alanında başarılı bir kariyer hayal eden minikleri bir adım öne taşıyacak.