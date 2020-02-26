ÇOCUKLARA UMUT OLDULAR

Bir Demet Umut Derneği, düzenlediği gala gecesiyle maddi imkansızlıklar içerisinde eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilere umut oldu

İklim şartları ve maddi imkansızlıklar içerisinde eğitimlerini sürdürmeye çalışan, çalışkan Türk öğrencilerine eğitim bursu desteği vermek üzere kurulan Bir Demet Umut Derneği, önceki akşam Four Seasons Hotel’de özel bir gala gecesi düzenledi. Etkinlikte, derneğin kurucu başkanı ve moda tasarımcısı Mehmet Köymen, ‘Mehmet Köymen 2020 Haute Couture’ isimli yeni koleksiyonunu konukların beğenisine sundu.

Yaşar İpek’in derneğin burs sağladığı öğrenciler yararına ücret talep etmeden sahneye çıktığı organizasyonun ana sponsorluğunu Eren Şar üstlendi. Uğur Batur’un düzenlediği müzayedede, birçok tablo ve sanat eseri davetliler tarafından satın alındı. Maria-Yahşi Baraz, Ebru Sanver, Canan İmer, Nesrin Eyilik, Meltem Türker, Müge Tezman Sırmabıyık, Jülide Önengüt, İnci Gazioğlu, İsmet Alpagut ile Şebnem Demir gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı geceden elde edilen gelir, derneğin burs havuzuna bağışlandı.