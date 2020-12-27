CONTEMPORARY BULUŞMASI

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ve üyeleri, sanal olarak açılan Contemporary Istanbul’daki çalışmaları bir araya gelip izledi

İyilik İçin Sanat Derneği üyeleri, sanal ortamda düzenlenen Contemporary Istanbul’u pandemi koşulları çerçevesinde derneğin yönetim kurulu üyelerinden Nazlı Keçeli’ye ait Artkolik’te bir araya gelerek takip etti.

Dev ekrandan sergileri inceleyen üyeler, sanat danışmanı Dr. Feride Çelik’in anlatımıyla çalışmalar hakkında bilgi aldı. Her çarşamba düzenli şekilde gerçekleştirilen ‘Sanat Buluşmaları’nın 280’incisine; dernek başkanı Selin Bozkurt’un yanı sıra Handan Aral, Çiğdem Eşrefizade, Ece Mizrahi, Leyla Aktaş, Mina Toğlukdemir, Nadire Tanes’in de aralarında bulunduğu üyeler ve sanatçılardan Çiğdem Sarıçiçek ile Yalçın Bulut katıldı.

Contemporary Istanbul, 6 Ocak’a kadar izlenebilir. İyilik İçin Sanat Derneği, ‘Pasajda Bir Yıl’, ‘Anadolu’dan İzlenimler’ ve ‘Atölye Cer’ projelerinde faaliyet gösteren sanatçıların eserleriyle etkinlikte yer alıyor.