CÜCELOĞLU’NUN ARDINDAN… ‘SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ’

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, önceki gün hayatını kaybeden yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu’nun ardından duygularını paylaştı...

Güler Sabancı: “Sevgili Doğan Cüceloğlu, güzel bir yaşam için çok kıymetli önerilerini bırakarak, zamansız ayrıldı aramızdan, mekanı cennet olsun.”

Sani Şener: “Çok değerli hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Anadolu’ya Bilim Göçü projesi için Tonya’ya gelmişti. İlerleyen

yaşına rağmen, sabahın 04.00’ünde uyanmış, 06.00 uçağına yetişmiş, Tonya’da öğretmenlere, velilere ve çocuklara davranış konusunda çok faydalı ders anlatmıştı.”

Nebil Özgentürk: “Çok güzel yürekli bir adamı kaybettik. Derdimizi anlatıp durduk yıllarca. Derman önerdi hep. Nasıl da iyi sığınaktı!”

Mehmet Ersoy: “Ülkemizin kıymetli bilim insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum...”

Nilgün Sipahioğlu: “Hayatımızı bulanıklarından kurtarmak adına bizlere kendi yüreğimize bakabilme cesareti aşılayan güzel insan, değerli hoca, velut düşünür ve yazar... Ölümünü, ruhunun gözyaşlarıyla anlattığı annesinin yanına gitti. Mekanı cennet olsun.”

Sunay Akın: “Canım hocam benim... Ülkemin başına gelen en güzel şeylerden biri de varlığın oldu... Hiç yılmadan insanlığı aydınlattın, bilginin ışığını karanlığa taşıdın. Düşüncelerin ve onca yılın emeği kitapların sayesinde insanlığı daha güzel bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Seni çok seviyorum. Ve özleyeceğim, ruhun şad olsun.”

İlber Ortaylı: “Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Ömrünü insanların iyiliğine adamış bir hayat... Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Kitaplarıyla ve video’larıyla aramızda yaşamaya devam edecek...”

Sema Güral Sürmeli: “Bütün kitaplarını okudum, söyleşilerini dinledim. Bilge kişiliği, yumuşacık sesi ve güler yüzüyle kim bilir kimlerin yüreğine dokunmuştu!

Yıllar önce konferanslarından birinde Amerika’ya ilk gittiğinde asansörde, kütüphanede herkesin kendisini çok yakışıklı bulup, hoşlanıp, gülümseyip, selam verdiklerinin söylemişti. Sonra da demişti ki, ‘Bir havaya girdim! Bütün kızlar Silifkeli Doğan’a aşık oldu... Sonra anladım ki aslında onlar bana değil; karşılaştıkları herkese selam veriyorlarmış nezaketlerinden...’ Bu sözünüz hep kulağımda hocam... Bundan böyle her selam verdiğimde sizi anacağım. Ruhunuz şad olsun...”

Doğa Rutkay Kamal: “Canım hocam, kıymetli hocam... Sizinle ne güzel ne önemli konular içinde buluşmuştuk masa programlarında... Sizin gibi değerli biri az bulunurdu doğrusu... Son kitabınızı içindeki yazıyla gönderdiğiniz ve sevincinizi benimle paylaştığınız için sonsuz mutluyum. Sizi kaybetmek büyük bir acı şimdi kalbimde...”

Dilara Koçak: “Eserlerinle yol gösteren derslerinle ağlatan, güldüren örneklerinle iyi insan olmamıza katkılarınla seni hiç unutmayacağız...”

Leyla Alaton: “Nurlar içinde uyu bilge insan...”