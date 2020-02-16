DEMİRKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Duayen gazeteci Nezih Demirkent ve Prof. Dr. Işın Demirkent anısına, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri,

sahiplerine verildi

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ‘İletişim’, ‘Tarih’ ve ‘Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı’ başlıkları altında üç ana dalda verilen Demirkent Ödülleri töreni ve Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tanıtımı, İş Sanat’ta gerçekleşti. Duayen gazeteci Nezih Demirkent ve Prof. Dr. Işın Demirkent anısına yapılan etkinliğin sunuculuğunu, Özge Uzun üstlendi.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Didem Demirkent ve Burcu Kösem sahipliğindeki organizasyonda, üç kategoride 12 ödül dağıtıldı. CNN TÜRK’ün ‘Güven İslamoğlu ile Yeşil Doğa’, Kanal D’nin ‘Çok Güzel Hareketler 2’, teve2’nin ‘Kelime Oyunu’ programları ve YouTube kanalı ile Cüneyt Özdemir, çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Gecede, bir süredir merak konusu olan ‘Ekonomi Sözlüğü’ de satışa sunuldu. Elde edilen gelirle, kız öğrencilere burs imkanı sağlanacak.