DENİZDE YIL DÖNÜMÜ

Erol Özmandıracı ve eşi Naz Elmas, birinci evlilik yıl dönümlerini Göcek’te kış ortasında denize girerek kutladı

İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları arasında yer alan Erol Özmandıracı’nın, bu aralar mutluluğuna diyecek yok. Galatasaray Spor Kulübü yöneticiliği, Maslak’ta sahibi olduğu inşaatlar ve koleksiyonerlik gibi pek çok alanda çalışan iş insanı, geçtiğimiz yıl Esma Sultan Yalısı’nda yaşamını birleştirdiği oyuncu Naz Elmas ile evliliklerinin birinci yıl dönümü kutlamalarına devam ediyor. Erol Bey düğünlerinde çekilen kareleri, “Tam 365 gün evvel canım Nazom ile evlendik. Aşkımla bir arada geçen her saniye harika... Ah bu kalabalık, virüslü bir seneden sonra şimdi ne tuhaf değil mi?” yazarak, paylaştı. Pandemi sürecini Göcek’te geçiren çift, önceki gün de bu mutluluğu kutlamak için Bedri Rahmi Koyu’nda, aralarında Hakan Yurt, Sacha Cilinger ve Mehmet Can’ın da bulunduğu dostlarıyla bir araya geldi. Kış ortasında denizde yüzen çift, farklı bir yıl dönümü kutlaması yaşadı.