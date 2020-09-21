DENİZLERİN KÜREKÇİ SULTANLARI

Kürek sporuna gönül veren isimler, Caddebostan’daki yarışlarda eğlenceli anlar yaşadı

Caddebostan’da yarım asırlık geçmişiyle hizmet veren Türk Balıkadamlar Kulübü, hemen her gün olduğu gibi hafta sonları da su sporlarıyla yoğun çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Kulüpte, iki gün süren kürek yarışmaları, eğlenceli anlara sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir araya gelen kürek sporuna gönül verenler ve hocaları, ısınma hareketleriyle güne “Merhaba” dedi. Yarışlarda, Selda Gamzeli’den Mine Celepyan’a, Buse Sönmez’den Ayşe Yaşar’a kadar pek çok isim vardı.

Türk Balıkadamlar Kulübü Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, TBK 1954 isimli teknesiyle Prens Adaları’nda yapılacak dalış eğitimi için ekibinin başında olmaya giderken, kürek sporunun kadınlar tarafından büyük rağbet gördüğünü söyledi. Özellikle pandemi günlerinden sonra normalleşme süreciyle birlikte ilginin daha çok arttığı belirtildi.