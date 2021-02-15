DETOKS ZAMANI

Sosyal yaşamın tanınmış simaları, bedeni arındırıp, sağlıklı yaşama dair öğretileri kavramak için hazırlanan detoks programını deneyimlemek adına Avusturya Vivamayr’a gitti

Kendi alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Mine Kalpakçıoğlu, belirli zamanlarda pek çok dostunu götürdüğü Avusturya’nın dünyaca ünlü sağlık kliniği Vivamayr’da yine renkli konukları ağırladı. İş insanı, dünyanın dört yanından başta İsveç, İngiltere, Almanya, Dubai, Monaco ve Kanada’daki arkadaşları olmak üzere Ebru Kohen, Şefika Serindik ve Melkan Gürsel’in de aralarında yer aldığı konuklarla, keyifli anlar yaşadı.

Uzman doktorlar denetimde bağışıklıklarını kuvvetlendirmek adına buluşan misafirler, tüm gün tetkikler, terapiler, doğada yapılan yürüyüşler ve sağlıklı beslenmenin arasında geçen programda, değişen kavramları da yakından öğrenme fırsatı buldu.