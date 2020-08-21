DİJİTAL MEZUNİYET

Yasmin Gülman, üniversite diplomasını sevdikleriyle birlikte evde dijital ortamda aldı

İstanbul cemiyet hayatında sosyal sorumluluk projeleriyle insanlara destek vermeyi hayat tarzı olarak benimseyen herkesin Monik Ana’sı Monik İpekel ve eşi Roben İpekel’in, geçtiğimiz günlerde evlerinde farklı bir heyecan yaşandı; güzel torunları Yasmin Gülman, mezun oldu. Pandemi süresince Bahçeşehir Üniversitesi’nin mezuniyet töreni, online ortamda Zoom platformu üzerinden gerçekleşti. Yasmin Hanım’ın annesi Reyhan İpekel’in özenle hazırlandığı günde, dostlar bir araya geldi. Geniş ekran televizyonda gerçekleşen diploma töreninde heyecan doruktaydı. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümünden ‘Yüksek Onur’ derecesiyle mezun olan Yasmin Gülman, daha sonra annesinin özel yaptırdığı mezuniyet pastasını kesti.