DİLLERDEKİ KUTLAMA

Betül Mardin, 93’üncü yaşını ailesiyle kutladı. Mardin’e sosyal medya üzerinden de çok sayıda mesaj geldi

Türkiye’de ‘halkla ilişkiler’ denince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Betül Mardin oluyor... Birçok insana ve kuruluşa yol gösteren, yaşam enerjisi, azmi, zarafeti, girişimciliği, mesleğine katkılarının yanı sıra hiç bitmeyen öğrenme-öğretme ve umut etme arzusuyla dikkat çeken Mardin, önceki gün 93 yaşına girdi. Bilgi Üniversitesi’ndeki derslerinde uzun kuyrukların oluştuğu Betül Hanım’ın doğum gününü, pek çok öğrencisi sosyal medya hesaplarından kutladı. Berrin Ak’tan Pınar Sabancı’ya, Ferzan Özpetek’ten Fügen Toksü’ye kadar pek çok isim, güzel insanı anlata anlata bitiremedi. Asıl kutlama ise, Mardin’in Teşvikiye’deki evinde gerçekleşti. Tüm ailenin bir araya geldiği günün kahramanı, torun Aslı Arbel’in dünya tatlısı kızı Defne oldu. Torununun torununu görme mutluluğuna erişen Betül Hanım için belki de bu anı yaşamak her şeyin çok ötesindeydi. Sosyal mesafeye dikkat edilen doğum gününde Haldun Dormen yoktu.