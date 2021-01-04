DOĞA İLE BAŞ BAŞA

Cemiyet hayatının ünlü simaları, karantina günlerinde doğa ile kucaklaşmanın tadını çıkardı

Sokağa çıkma yasaklarının artık hayatımızın doğal bir akışı haline geldiği şu günlerde, doğa ile kucaklaşmanın değerini ve kıymetini daha çok hissetmeye başladık. Cemiyet hayatından pek çok dost sima da, yeni yılın ilk günlerinde kendilerini doğanın kucağına bıraktı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, bahçesinde sevimli dostlarıyla güzel günün tadını çıkardı. Demet Sabancı Çetindoğan, yalısının rıhtımında balık tutarak yoğun günlerin stresini attı. Nurten Öztürk, sahibi olduğu lavanta tarlasında bol bol bakım yaptı. Sitare Kalyoncuoğlu, yeni yılı geçirdiği Çanakkale’de yürüyüş yapıp, “Oh dünya varmış!” dedi. Serra Tokar, “Pandemide kendimi bayağı ihmal ettim” diyerek, spor yaptı. Yeni yılı babası Cem Hakko’nun yanında Bolu’da geçiren Pia Hakko, olimpik sporcular kadar başarılıydı. İstanbul Avrupa Yakası’nda oturan Jülide Önengüt ve Rüya Baraz, karantina saatleri dışında yürüyüş yaptı.



Şirin Dürüst Yalçın, güneşli havanın tadını Anadolu Yakası’nda çıkardı. Funda Salcicia, Ayvalık yakınlarındaki İntaland Sevgi Köyü’ndeki evlerinde 2021’in ilk denizine girmenin tadını yaşadı. Dilara Koçak’ın Göktürk’teki evinin bahçesinde, keyfine diyecek yoktu. Fulya Nayman ve Eda Taşpınar ise Sapanca’da doğanın tadını çıkardı.