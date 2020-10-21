DOĞAYA DÖNÜŞ

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden kimi orman yürüyüşünde, kimi ise bağ bozumunda doğanın tadını doyasıya çıkardı





Sıcak yaz günlerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimleri, güz mevsiminin başlamasıyla kendilerini doğanın kucağına bıraktı. Diş hekimi ve girişimci Çiğdem Ergelen, birkaç yıl önce gittiği ve hobi olarak başlattığı butik zeytinyağı-lavanta üretimini büyüterek, bu alanda da başarısını gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Salihli’de bulunan üretim tesislerinde dostlarına gezi düzenleyen iş insanının, mutluluğuna diyecek yoktu. Başarılı haber spikeri Nazlı Çelik, kızı Kayra ve dostlarıyla İğneada Longoz Ormanları’nda keyifli bir hafta sonu geçirdi.















“Doğanın tadı böyle çıkar” diyen Yasemin-İzzet Özilhan çifti, Riva’da oldukça güzel bir gün yaşadı. İskelede baş başa ördekleri besleyen ikili, çektirdikleri renkli kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Yaşamını Londra’da sürdüren Dikran Masis’in eşi Yasemin Masis, oğlu Theo’yu okula bıraktıktan sonra evlerinin çevresinde yer alan ormanlık alanda günlük yürüyüşlerini yaptı. ERDODER Başkanı Canan Göztepe, “Biz bizeyiz” dediği arkadaşlarıyla soluğu Tekirdağ’da bağ bozumunda aldı. İstanbul’dan erken saatlerde yola koyulan dostlar, Barbare bağlarında bol bol hasat yapıp, değişik aromalı tatları keşfetti. NEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş ve arkadaşları ise, Kaz Dağları’nda zeytin hasadına katıldı. Farklı bir deneyim yaşayan dostlar, daha sonraki günlerde Ebru Kain’le civar ilçelerde yer alan tarihi ve turistik yerleri gezdi.













