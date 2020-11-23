DOĞAYA DÖNÜŞ

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, yeni koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kendilerini Bodrum, Çeşme ve Ayvalık sahillerine attı

Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yönergeler doğrultusunda yeni kısıtlamalar başladı. Bu yolculukta cemiyet hayatının tanınmış simaları da evlerinden çıkmamaya özen gösterirken, pek çoğu kendilerini Bodrum, Çeşme ve Ayvalık sahillerine attı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, arkadaşı Cem Boyner’le Ayvalık’ta buluştu ve iş insanının İlhami Bey ismini verdiği eşeğiyle fotoğraf çektirdi.

Ceylan İnsel, İlker Mengi, Serim Sunguroğlu ve Özge Sander, Bodrum’un tadını çıkaranlar arasındaydı. Feryal Gülman, yalı rıhtımında, Firuz-Deniz Kurbanzade Dragos Park’ta yürüyüş yaptı. Prof. Dr. Nurdan Tekeoğlu ormanda yürürken, Sarp Evliyagil çay molasında güneşlendi. İş insanı Kenan Mağripli’nin eşi Slyvia Mağripli, Amsterdam’daki evinin bahçesinde yaprakları süpürürken, çocuklarının eğitimi için Londra’da bulunan Esra Oflaz Güvenkaya ve eşi Ziya Güvenkaya, parkta baş başa yağmurun güzelliğinin tadını çıkardı. Dikran Masis’in eşi Yasemin Masis ise Hyde Park’ta kuğulara bakarken keyifli dakikalar geçirdi.