DOĞUM GÜNÜ ÇOCUKLARI

Cemiyet hayatının İkizler burcuna mensup isimleri, karantina günlerine denk gelen doğum günlerini sevdikleriyle kutladı

22 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında doğan, esnek, uyumlu, çevik, konuşkan, meraklı ve arkadaş canlısı özellikleriyle dikkat çeken İkizler burcu mensupları, koronalı günlere denk gelen doğum günlerini hijyen ve mesafelere dikkat ederek kutluyor. Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, babası Osman Öztürk’ün yeni yaşını, eşi Esra Öztürk ve kızlarının katılımıyla evlerinde kutladı. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Sevgi Tunga da 50 yaşına, eşi Alper Tunga ve çocuklarının düzenlediği davetle girdi. AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, doğum günü mumlarını ailesiyle üfledi. Her sene dostlarının katılımıyla Etiler’deki evlerinin bahçesinde düzenlenen kutlama, bu yıl Mine Mahruki ve çocuklarla gerçekleşti. Tuğba-Levent Hataylı da 19 yaşını karşılayan güzel kızları Yasemin için bahçelerinde Sinan Hataylı’nın katılımıyla pasta kesti. Tuba Güler ise Yeniköy’deki yalısında annesi, kardeşi ve yeğenleriyle yeni yaşına “Merhaba” dedi.