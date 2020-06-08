 DOLUNAY RANDEVUSU

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, İstanbul Boğazı’nda beliren dolunayı izleyip, manzaranın tadını çıkardı

Karantina günlerinden sonra normale dönüşün başlamasıyla herkes derin bir “Oh” çekti. Yaşanan Ay tutulması ise, yüzleri daha da güldürüp, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturdu. Oya Eczacıbaşı’ndan Güler Sabancı’ya, Ahu Orakçıoğlu’ndan Caroline Koç’a ve Elif İnci Aras’a kadar pek çok tanıdık sima, bu mutlu anı görüntülemenin heyecanını yaşadılar... Eşsiz güzelliklere sahip bu güzel manzarada, kimileri mehtabı arkasına alıp selfie yaptı, kimileri ise büyüsüne kapıldıkları muhteşem anı dostlarıyla paylaştı. ‘Çilek Ay’ olarak adlandırılan Ay tutulması, oluşturduğu manzarayla kendine hayran bıraktı.