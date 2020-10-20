 DÖRT DÖRTLÜK TURNUVA

Kemer Country Club’da düzenlenen İstanbul Airport Golf Cup turnuvasının son gün müsabakaları, iş, spor ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla tamamlandı

Havacılık sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra her fırsatta kültür, sanat ve spor adına yaptığı çalışmalarla ön planda olan İstanbul Havalimanı, Kemer Country Club’da üyelere özel olarak düzenlenen golf turnuvasına isim sponsoru oldu.

İstanbul Airport Golf Cup’a, yaklaşık 245 golf tutkununun yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Limak Holding Onursal Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in de aralarında bulunduğu iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Üç gün boyunca junior, minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle gerçekleşen turnuva, pazar günü düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Turnuvada ödül alanlar bir arada...





