DÖRT KUŞAK BİR ARADA

Garih Ailesi, Niv-Romina Garih çiftinin kızları Gaia’nın birinci yaş günü kutlamasında bir araya geldi

Alarko Holding Başkanlık Danışmanı ve Uruguay İstanbul Konsolosu Dalia Garih’in, geçtiğimiz gün mutluluğuna diyecek yoktu. Başarılı iş insanın annesi Lili Garih, üç evladı, kardeşi İzzet Garih, eşi Roksi Garih ve kuzenlerin bir araya geldiği günde, ailenin en küçük bireyi Gaia’nın birinci yaş günü kutlandı. Kariyerinde genç yaşta başarıdan başarıya koşan holdingin yönetim kurulu üyesi Niv Garih ve eşi Romina Garih, “Prensesim” dedikleri güzel kızları Gaia’nın doğum günü davetinde her detayla özenle ilgilendi. Bahçede organize edilen kutlamada, pastadan masa örtülerine kadar her şeyin pembe ve beyaz renk ağırlıklı olması dikkat çekti.