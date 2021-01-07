Dostlar bir arada

Alpsel Mercan ve eşi Sedef Mercan’ın katkılarıyla gerçekleşen The Lake House İznik’teki buluşmaya, cemiyet hayatının sevilen isimleri katıldı

Dostlukları eskilere dayanan neşeli grup, yeni yıl vesilesiyle sosyal mesafeye özen gösteterek bir araya geldi. MRC Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan ve eşi Sedef Mercan’ın katkılarıyla gerçekleşen buluşmaya; çiftin yakın dostları Figen Kıral ve eşi Fatih Kıral başta olmak üzere Aslıhan-Ömer Abacı, Cem-Hülya Kalyoncu, Fulya-Haluk Nayman, Fulya-Doğan Gündoğdu ve kızları Hera Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Birkaç yıl öncesine kadar her yılbaşını başka bir ülkede kutlamayı gelenek haline getiren arkadaşlar, bu yıl The Lake House İznik’i tercih etti. Keyifli geçen tatilde, yenildi, içildi, bol bol sohbet edildi. Ekip, bu güzel anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.