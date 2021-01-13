DOSTLARDAN ‘ŞEN’ KUTLAMA

Los Angeles’ta yaşayan Begüm Şen’in yeni yaşını, dostları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğraf ve notlarla kutladı

2000’li yılların sonlarına doğru ailesiyle birlikte Kaliforniya eyaletinin dünyaca ünlü şehri Los Angeles’a yerleşen Begüm Şen’i, önceki gün yeni yaşı onuruna dostları mesaj yağmuruna tuttu. Begüm Hanım’a ilk kutlama annesi Deniz Tanık’tan geldi. Önce telefonla sonra sosyal medya hesabından mutluğunu dile getiren Tanık’ın, duygu yüklü mesajına kızı Şafak Tanık da eşlik etti. Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Arzu Sabancı, Şen ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından “Özledim seni” notuyla paylaştı. Sitare Kalyoncuoğlu, “Benim canım. Kendi ayrı, ruhu ve kalbi ayrı güzel sevgili dostum. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla yaşayacağın harika yaşların olsun. İyi ki doğdun, nicelerine inşallah” yazdı. Meral Kosif, Reyhan İpekel, Esra Öztürk ve Zeynep Yılmazel de gönderdikleri mesajlarla dostlarını bu özel günde yalnız bırakmadı.

Yeni program heyecanı

Bizim Çocuklarımız Derneği Başkanı Sinem Nefesoğlu, ‘Sinem’e Mektup’ adlı televizyon programının hazırlıklarına başladı. Sinem Hanım, sunuculuğunu da üstlendiği yeni formatıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için yollara düşecek. İhtiyacı olan lokasyonlara anaokulları açan, çalışan annelere nefes olan Nefesoğlu’nu bu projede, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından dostları da yalnız bırakmayacak. Sinem Hanım, programın önceliğinin anne ve çocuklar olacağını söyledi.

Hedefi 15 milyon TL

Ezem Home markasıyla ev dekorasyon ürünlerini müşterileriyle buluşturan Meltem Demir, kozmetikte de iddiasını farklı bir alana taşıdı. Amerika’da 12 yıldır kullanılan, mucize etkisiyle sürüldüğü gün etkili olan ve gözaltı torbalarını gün boyunca yok eden kremi Türkiye’de geliştiren iş insanı, bu ürünle bir yılda 15 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

‘Güzelliğin Politikası’nı yazdı

Merve Genç, ‘Güzelliğin Politikası: YouTube Güzellik Topluluğu’ adlı kitabını çıkardı. Kadınların güzelliğe dair karmaşık resmi nasıl çözümlemeye çalıştığını bizzat onların bakış açılarını merkeze alarak irdeleyen yazar, 20 güzellik YouTuber’ının toplamda 48 video’sunu, üçüncü dalga feminizmin kadın gücü kavramı çerçevesinde analiz etti.

2021’den umutlu!

Bodrum Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, 2021 yaz sezonunun 2020’den daha erken başlayacağını söyledi. Yeni yıldan umutlu olduğunu belirten turizmci, “Otel hazırlıklarını şimdiden planlamaya ve uygulamaya başladık. Bu yazın daha iyi geçeceğine, hatta turizm patlaması yaşanacağına inanıyorum” dedi.