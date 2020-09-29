DOSTLUK TURNUVASI

İş ve cemiyet dünyası, Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleşen Kemer Dostluk Turnuvası’nda buluştu

İstanbul’un doğasına eşsiz bir deneyim katan Kemer Country Club’ın bünyesinde bulunan ve İstanbul’da golf denince akla gelen tek adres olan Kemer Country Golf Kulübü, hafta sonu görkemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Demirören Şirketler Grubu’na ait kulüpte düzenlenen ‘Kemer Dostluk Turnuvası’na, 76 kişi katılıp, 19 takım oluşturdu.

Heyecanlı ve çekişmeli mücadelenin sonunda, Team Tournament Gross Kategorisi’ni kazanan Ali Nuri Türker, Murat Şarsel, Mehmet Ziylan ve Bülent Bıkmaz oldu. Ödüllerin dağıtımının ardından açık büfe şeklinde düzenlenen yemekte buluşan golf tutkunları, önümüzdeki hafta sonunda gerçekleşecek Marinbase turnuvasında buluşmak üzere vedalaştılar.

Turnuvada ödül kazananlar...

Bodrum’da renkli davet

Mahmut Baran’ın Bodrum Yalıkavak’ta hayata geçirdiği yeni projesi Baran Terra A Mare, kendi yerinde tanıtıldı. İş, cemiyet ve yemek sektöründen birçok ismi buluşturan davette, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına gerekli tüm özen gösterildi. Konuklar arasında Vildan Karamahmutoğlu, Sinan Koca, Zümrüt Bayraktaroğlu, İlayda Babacan ve Didem Yörük de vardı. Gurme lezzetleri tasarımla birleştiren gecenin sonunda, ünlü opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Küçük hanıma özel kutlama

Torunu için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve Özalp Argüder, Bodrum’daki evlerinde Simge’nin doğum gününü görkemli bir davetle kutladılar. Masal kahramanı Sofia olan Simge’nin annesi Özge Sander ve babası Semih Sander’in yanı sıra aile bireyleri de bu renkli günde hazır bulundu.

Deniz kokan tasarımlar

Işıl Beste Ünal, Milano’daki Istituto Marangoni’de Moda Tasarımı eğitimi aldıktan sonra 10 yıl tekstil sektöründe çalıştı. Şimdilerde kendi markası Ropea ile adından söz ettiren tasarımcı, “Babam uzak yol kaptanı olduğu için çocukluğum gemilerde geçti. Halatlarla örgüler yapmayı, renkli ipleri çok severdim. Ropea ile kullanışlı ve çok amaçlı modeller tasarlayarak halat saplarla kullanıcının stiline özgünlük katabilmesini hedefledim” dedi. Ünal, ileride dünya pazarında yer edinmiş bir Türk markası olmak istiyor.

Konuşulan eser

Yakup Almelek’in ‘Ve Çocuk Tanrıya Küstü’ adlı öykü kitabı, tüm eserleri arasında ilk sıraya oturdu. Librum Yayınları aracılığıyla okuyucuyla buluşan kitap, hikayeseverleri bambaşka zamanlarda ve mekanlarda sıra dışı bir edebi yolculuğa çıkarıyor.

Fark yarattı

Biricik Suden, doğum gününde yine bir farklılık yarattı. Biricik Hanım, dostlarından armağan yerine Make A Wish Türkiye’den Cansu’nun dileğini gerçekleştirmek için ricada bulundu.

Gel keyfim gel!

Yaz mevsimini eşi ve çocuklarıyla güney sahillerinde geçiren Şirin Yalçın, İstanbul’a döndü. Yalı rıhtımında keyif yapan Şirin Hanım, çekirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.





