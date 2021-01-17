DURAK KÜTÜPHANE HAYAT BULDU

Lions Durak Kütüphaneleri’nin dördüncüsü, Necla Alpüstün’ün muhtarı olduğu Erenköy Muhtarlığı’nda açıldı

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit’in dönem çalışma programı dahilinde Oku-Yaz Komitesi Başkanı Zerrin Tever ve komite arkadaşları ile Lions Durak Kütüphaneleri’nin dördüncüsü, Necla Alpüstün’ün muhtarı olduğu Erenköy Muhtarlığı’na konumlandırıldı. Tever, “Pandeminin olumsuz eğitim şartlarına Hız Yayınları’nın kısmi sponsorluğunda bir nebze de olsa LGS ve Üniversite Hazırlık Ders Kitapları sponsorluğu ile yetişiyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin proje kabul komitesinde de destek gören Lions Durak Kütüphanesi’nin bundan sonraki konumlandırma adımları Kozyatağı Muhtarlığı ve Kadıköy Rasim Paşa Sosyal Hizmet Merkezi olacak” dedi.