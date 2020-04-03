DUYARSIZ KALMADI

Emir Sarıgül, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşa yardım eli uzattı

Sosyal sorumluluk ve hayır işleri konusunda hassasiyetiyle bilinen Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden ve Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emir Sarıgül, koronavirüs salgını döneminde sıkıntılı günler geçiren ailelere duyarsız kalmadı. “Bu zor süreci birlikte aşacağız” diyen iş insanı, mesai arkadaşlarıyla pek çok semti gezerek, yardımlarda bulundu. Haluk Levent’in AHBAP platformuna da bağışta yapan Sarıgül, iki ay boyunca 100 ailenin mutfak masraflarını karşılayacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na kayıtsız kalmayacağını belirten iş insanı, “Biz bize yeteriz. Bu ulus, her güçlüğün üstesinden beraber gelecektir” şeklinde konuştu.