DUYGULANDIRAN JEST

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı’nın oğlu Hakan Sabancı, Sevgililer Günü’ne denk gelen doğum gününde mutlu anlar yaşadı

Yaşıtları arasında sosyal sorumluluk projelerindeki faaliyetleriyle tanınan Hakan Sabancı, arkadaşı Ece Çiftçi’nin mütevelli heyeti başkanı olduğu Sosyal Ben Vakfı‘nın en büyük destekçilerinden... Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayıp yurdu gezen grubun yolu, Erzurum’un Pasinler bölgesine düşmüştü. Buradaki Ardıçlı İlkokulu-Ortaokulu’nu ziyaret ettiklerinde öğrencilerle, resim, müzik, dans, icat oyunları, spor ve kısa film çalışmaları yapan üyeler, takdir toplamıştı. Sosyal Ben Ailesi, Sabancı’ya doğum gününde hoş bir sürpriz hazırladı. Sosyal Ben Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Çiftçi, Sabancı’nın adına kurumun yanı başındaki sahayı yeni baştan düzenleyerek açık hava spor alanı yaptı. Mekana, ‘Hakan Sabancı Açık Hava Spor Alanı’ adını veren dostların anlamlı jesti, beğeni kazandı.

Türkçe’ye dikkat çekti

Monik İpekel’in torunu, Yasmin Gülman da dijital dünyada yerini aldı. Genç yetenek, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirirken aynı zamanda YouTube’da içerik üretip takipçilerine her gün faydalı bilgiler sunuyor. Gülman, “Programda doğru Türkçe kullanımına çok dikkat ediyorum. Benim için doğru Türkçe konuşma programın olmazsa olmazlarından” diyerek, dilimize verdiği öneme dikkat çekti.

‘Maskesiz asla!’

Leyla Alaton, sahibi olduğu Silivri’deki tıbbi malzemeler üreten fabrikası ve evi arasında mekik dokuyor. Her fırsatta, “Maskesiz asla” diyen iş insanı, kurallara

çok dikkat ettiğini belirtti.

Şehre dönüş

Yoğun iş temposundan sıyrılıp Sapanca’ya giden Ayşe Kucuroğlu, dönüş yaptı. Balkonda çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan iş insanı, “Şehir hayatını özlemişim” diye konuştu.