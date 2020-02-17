Eğitim için evini açtı

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, ‘İsviçre’de Yatırım ve Eğitim’ davetine ev sahipliği yaptı

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni himayesinde, İsviçre Yatırım ve İhracat Ofisi ile York Yurt Dışı Eğitim’in iş birliğiyle düzenlenen ‘İsviçre’de Yatırım ve Eğitim’ konulu davete, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Başkonsolosu Thöni’nin Levent’teki evinde düzenlenen etkinlikte, İsviçre İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, konukları ihracat, vergilendirme ve değişen ticari eğilimler hakkında bilgilendirdi.

Organizasyonda, daha önce ‘Dünyanın En İyi Okulu’ olarak ödüllendirilen, Institut Auf Dem Rosenberg, College Du Leman ve Brillamont Uluslararası Yatılı Okulları, davetlilere tanıtıldı. York Yurt Dışı Eğitim Kurucusu Burçin Önal, İsviçre okullarının uluslararası platformda bir numara olmalarının sebebini, teknoloji ve sanatı birleştiren iddialı eğitim sistemlerini, öğrencilerin seveceği şekilde projelendirmeleri olarak açıkladı. Davette, Demet Sabancı Çetindoğan, ‘Demokrasi Eğitimi’ üzerine yazdığı projenin, bu okullarda da okutulması için temaslarda bulundu.