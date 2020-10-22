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Hakkı Atasagun’un önderliğinde kurulan Friends grubu, Tamirane’de dinleyicilerle buluştu

EĞLENCELİ GECE

Sigorta dünyasının önde gelen isimlerinden Hakkı Atasagun’un iş insanlarıyla kurduğu Friends grubu, önceki akşam muhteşem bir gece düzenledi. En son geçtiğimiz ağustos ayında, dönemlerin en çok tutan parçalarını kendilerine has yorumlayarak Bodrum’da dinleyenleri coşturan ekip, bu kez Tamirane Akasya’da sahneye çıktı. Atasagun’un davulda, Ali Eren’in gitarda, Güvenç Kaplan’ın perküsyonda, Yaşar Yurdun’un bas gitarda, Müge Göktürk ve Ekrem Ünüver’in vokalde yer aldığı grup, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

EĞLENCELİ GECE

Yavuz Dilmen’in Yasemin Usta ve Alaz Sağlam’la dansları ise ayakta alkışlandı.

EĞLENCELİ GECE

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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