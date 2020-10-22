EĞLENCELİ GECE

Hakkı Atasagun’un önderliğinde kurulan Friends grubu, Tamirane’de dinleyicilerle buluştu

Sigorta dünyasının önde gelen isimlerinden Hakkı Atasagun’un iş insanlarıyla kurduğu Friends grubu, önceki akşam muhteşem bir gece düzenledi. En son geçtiğimiz ağustos ayında, dönemlerin en çok tutan parçalarını kendilerine has yorumlayarak Bodrum’da dinleyenleri coşturan ekip, bu kez Tamirane Akasya’da sahneye çıktı. Atasagun’un davulda, Ali Eren’in gitarda, Güvenç Kaplan’ın perküsyonda, Yaşar Yurdun’un bas gitarda, Müge Göktürk ve Ekrem Ünüver’in vokalde yer aldığı grup, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yavuz Dilmen’in Yasemin Usta ve Alaz Sağlam’la dansları ise ayakta alkışlandı.