EĞLENCELİ PARTİ

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Mare Beach’te DJ Ali Sayar’ın çaldığı şarkılarla eğlendi

Bodrum’un gözde koylarından Gündoğan Küçükbük’teki Mare Beach’te önceki gün happy hour parti gerçekleşti. Her salı beach’te müzik yapan DJ Ali Sayar, misafirlerine playlisti ile keyifli saatler yaşattı. Partiye Selim Kosif, Metin Şen, Zeynep Mutlu, Mehmet Mutlu, Aslı Şen, İpek Varol, Eda Kosif, Nuri-Tuba Develi, Pınar-Ahmet Karaçöl, Sena-Ertan Uyanık, Ebru Çetinkaya ve Abdullah Avcı’nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Sayar’ın yaptığı müzik akşam saatlerine kadar devam ederken, konuklar doyasıya eğlendiler.