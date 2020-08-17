ELGİZ MÜZE’DE YIL DÖNÜMÜ HEYECANI

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi Elgiz Müze’de yıl dönümü hazırlıkları başladı

2001 yılında kurulan Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi Elgiz Müze’de, bu aralar tatlı bir heyecan yaşanıyor. Koleksiyoner Sevda ve Candan Elgiz çiftinin İstanbul Maslak’ta bulunan özel koleksiyon müzesi, eylül ayında hem kuruluş yıl dönümünü kutlayacak hem de ‘12. Teras’ sergisinin açılışını gerçekleştirecek. ‘Her Şeye Rağmen’ adını taşıyan birbirinden değerli heykel sanatçılarının yaptığı eserler, terasta yerini almaya başladı. Aralarında Berke Uysal, Esra Ekşi, Gizem Sezen Özçelik, Mustafa Tuncer, Sibel Niksarlı ve Yıldız Güner gibi 38 sanatçı, çalışmalarıyla ilgilenirken Can Elgiz de, kusursuz ev sahipliğiyle dikkat çekti. Etkinliğe gelecek konuklar, açılışı pandemi öncesinde gerçekleşen ‘Yıkılan Hayaller’ sergisini ise müzenin kapalı bölümünde sosyal izolasyon şartları içinde gezebilecek.