ELGİZ TERAS’TA ‘GELECEK ZAMAN’

Sevda-Can Elgiz’in sahibi olduğu ve bu yıl 20’nci yılını kutlayan Elgiz Müzesi, ‘Teras Sergileri’ etkinliklerinde, genç sanatçılara çağrıda bulunuyor

Elgiz Müzesi tarafından, genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergileme alanı kazandırmak amacıyla, 2012 yılında başlayan ‘Teras Sergileri’ 20 yaşında... 2020 yılının sanat etkinliklerini kesintiye uğratan zor koşullarında, pandemi şartlarına rağmen, sanatçıların da yoğun katkısıyla faaliyetlerini sürdüren mekan, 2021 yazında Teras’ı sanatla ve izleyicisiyle buluşturmak üzere yeniden yola çıktı. ‘Gelecek Zaman’ başlığı altında açılacak sergide, ‘dünü değil yarını düşünmek üzere yüzü ufka dönerek uzaklara bakmak’ konu ediliyor. 2021 yazında açılacak sergi için Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz’den oluşan Danışma Kurulu, başvuru yapan sanatçıların dosyaları üzerinden bir değerlendirme yaparak sergiyi oluşturacak. Uluslararası katılıma açık olan sergi, sanatseverleri buluşturacak.

Can-Sevda Elgiz





GÜÇLÜ KADINLARIN GÜNÜ

Çağdaş, demokratik, üretken olan Türk kadınları ve kız çocuklarının sosyal ekonomik ve kültürel statülerini ön plana çıkarmak amacıyla bugün hayatta olmayan seramik sanatçımız Ümran Baradan ve arkadaşları tarafından kurulan Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği çalışmalarına devam ediyor. İstanbul şubesinin geçtiğimiz yıl pandemi sebebi ile geciken kutlama ve ödül töreni, Monik İpekel ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte,‘Kadınımıza Güç Katan Kadın Lider’ ödülü, girişimci iş insanı Senur Biçer’e verildi. Son derece özenle hazırlanan günde toplum gönüllüsü olarak Monik İpekel’e ve aynı zamanda pandemi döneminde yaptıkları söyleşilerle doktor desteği veren Liv Hastanesi CEO’su Meri İstiroti’ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Hasret sona eriyor

Uzun süredir kızı Almila’nın eğitimi nedeniyle Londra’da olan Esra Oflaz Güvenkaya cephesinden ‘Bir bahar havası’ adı altında hoş bir paylaşım geldi. Önceki gün, “Çok şükür aşılandık. Koronavirüsü zor atlatmamıza rağmen, antikorlar kayboldu, yeni varyant geldi derken tekrar aşılandık ve yurda dönebiliyoruz artık. Çok özleştik” diyen iş insanı, dostlarıyla bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Sloganı belli oldu

Uluslararası Rotary 2420. B ölge, 2. Rotary Kısa Film yarışmasının bu seneki sloganı ‘Çevreni Koru Evreni Kucakla’ oldu. Ödül töreni Covid-19 seyrine göre nisan sonu veya mayıs başında gerçekleştirilecek. Yarışmaya 30 dakikayı aşmayan kurmaca filmler katılabilecek.

Minik dostlarla keyif

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Haremlique markasının kurucu ortağı Caroline Koç, bu aralar tatlı bir telaş içinde... Eşi Mustafa Koç’un adını taşıyan Riva’daki golf sahasının hazırlıklarıyla meşgul olan iş insanı, hafta sonunu ailesiyle geçirdi. Yemek masasında köpekleriyle çekilen karesini, “My...” notuyla Instagram hesabından paylaşan Koç’un fotoğrafı beğeni aldı.

Sohbet Galatasaray olunca!

Faruk Süren, damadı Burak Elmas ve Selim Sefada, Galatasaray maçı öncesi totem oturum düzenlerini değiştirmiyorlar. Önceki gün Galatasaray’ın bir deplasman maçında klasik oturuş düzenini koruyan ekip, gelenekselleşen pozunu verdi.

Ada sefası

Çeyrek yüzyıllık mimari restorasyon çalışmaları alanında pek çok projeye imza atan Rena İnşaat’ın sahibi Sinan Mataracı, Mudo mağazalarının sahibi Mustafa Taviloğlu ile Büyükada’da buluştu. Güzel havada dolaşıp, sohbet eden ikili, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sağlıklı tarif

‘Dünyanın En İyi Gurmesi’ ödülünü kazanan yazar, şef, yemek stilisiti ve ekonomist sıfatlarını bir aradan taşıyan Aslıhan Koruyan Sabancı, önceki gün mutfakların vazgeçilmezi pişmiş nohut nişastası suyuyla beze yaptı. Özellikle vegan beslenenlerin büyük ilgi gösterdiği tarif, beğeni topladı.

Sürpriz girişim

Nazlı Kayı ‘nın “Yakında harika bir sürprizim var” diyerek duyurduğu projesi belli oldu. Kayı’nın, Hair Biology’nin dijital marka yüzü olduğu belirtildi.

Renkli kutlama

Nesrin İlter, yeni yaşını Özlem Zehebi, Bahar Gökfiliz ve Uğur Batur ile kutladı. Dostlarıyla evde buluşan iş insanı, pasta keserek dilek tuttu.