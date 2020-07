Bu sene koronavirüs sürecine denk gelen Kurban Bayramı’nı, diğer bayramlara göre farklı yaşıyoruz. Yaz mevsiminin kendini iyice hissetirdiği bu dönemde, cemiyet hayatının ünlü isimlerine “Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?, Özel bir programınız var mı?” diye sorduk.

İşte sevilen isimlerin mesajları...

Nihat Özdemir: Çok dikkat etmemiz lazım!

Kurban Bayramı, İslam aleminin önem verdiği iki bayramdan biri. Normalde hepimizin alışılageldiği gibi küçükler büyükleri ziyarete gider, ellerinden öper ve bu şekilde yaşanırdı. Tabii unutmamak lazım bu sene farklı bir bayram geçireceğiz, dünyada yaşanan bir pandemi olayı var, insanlık için çok tehlikeli. O yüzden bütün ziyaretlerimize çok dikkat etmemiz lazım! Maskeleri takıp, mesafeye dikkat ederek, hasarsız atlatmak en büyük hedefimizdir. İnşallah ağustos ve eylül ayında Türkiye daha güzel günler yaşayacak.

Gülnur Kalkan Pabuçcu: Geleneklerine bağlı biriyim

Bayramların çocukluğumdan bugüne kadar hayatımdaki yeri hep ayrı olmuştur. Geleneklerine bağlı yaşayan biriyim. Bu sene pandemiden dolayı bayramı bayram gibi yaşayamayacak olsak da, biz yine o hissi yaşatmak için görüntülü aramalar, telefon görüşmeleriyle elimizden geldiğince büyüklerimiz ve arkadaşlarımızla hoş sohbette olacağız.

Deniz Kurbanzade: Her yaz olduğu gibi Bodrum’dayız

Bu pandemi sürecinde insanlar tuhaf, gelgitli duygular hissedebiliyorlar. Ben mümkün olduğunca sosyal mesafeye ve önlemlere dikkat ederek normale yakın yaşamaya gayret ediyorum. Ailece her yaz olduğu gibi Bodrum’dayız. Bayramlar hep özeldir, hep yardımlaşmayı, barışı, kardeşliği ve unutulmaya yüz tutan sevgiyi çağrıştırır. Firuz, ben, iki aslan torunum, canım kızımla herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

Turhan Kaşo: Artık bayram yok, tatil var

Bazı sözcükler vardır ki ancak o süreçte manasını taşır. Yaşandığı, yaşatıldığı dönemde ve toplumun sosyal duygularının da bütünleştiği zamanda yaşanır. Sözlükte kalan manalar, sanki dondurulmuş bir fotoğraf karesi gibidir. Bayram... Açıkçası çok bir şey ifade etmiyor artık. Ancak yazın bu sıcak günlerinde Club Patara’da sanki bayramı yaşayacağız gibi... Nicelerine... Hem İngiliz misafirlerimiz de gelmeye başladı. Artık bayram yok, tatil var.

Serap Tibuk: Normalleşme sürecine giremedim

Pandemi nedeniyle halen normalleşme sürecine giremedim şahsen, Covid-19 uyarıları aşırı korkuttu ve travma yarattı. Eski neşemizi, sevdiklerimizle kalabalık yemeklerde, bol sarılmalı bayramları özlemle arıyoruz! Değil tatile ya da bayramlaşmaya gitmek AVM, restoran, market, yüzme havuzu vs. gibi yerlere bile aylardır gitmiyorum. Halen hazır hissedemiyorum! Sevdiklerimizle kucaklaşamama, sarılamama, öpememe gibi korkular devam ediyor, sanırım bu bayram da biraz buruk ve soğuk geçecek gibi. Görüntülü konuşmalar, kutlamalar olacak yine. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlar, sevdiklerimizden ayrı düştüğümüz, sağlık endişeleri yaşadığımız son bayram olmasını dilerim. Sağlıklı, neşeli ve mutlu günlere...

Belgin Aksoy: Anadolu sürprizlerle dolu

Her bayram olduğu gibi yine evde olacağım. Şu an Anadolu’nun tarif edilemez bir yerinde muazzam bir tecrübe yaşıyorum. Benim için bu deneyimi sindirdiğim ve içselleştirdiğim bir dönem olacak. İçinde gerçek sevgi, samimiyet ve doğanın olduğu her yer benim için bayram! Anadolu sürprizlerle dolu, pandemi bize ülkemizin ne kadar güzel olduğunu bir kere daha gösterdi.

Baran Aras: Görüntülü aramalarla özlem gidereceğiz

Şeker Bayramı’nda tecrübe ettiğimiz ‘yeni normal’ düzeni zorunlu olarak bu bayram da devam ettireceğiz. Aile büyüklerimizle yine görüntülü görüşmeler yaparak özlem gidereceğiz. Sevgili eşim Elif İnci Aras ve oğlum, yazları çoğunlukla Bodrum’daki evimizde geçiriyor, ben de İstanbul-Bodrum arasında sık sık seyahat ediyorum.

Tabii ki geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu seyahatte daha güvenli olduğunu düşünerek, kara yolunu tercih ettik. Tam anlamıyla güvende hissedeceğimiz günlere ulaşmamız temennisiyle, bayramı kutluyorum.

Hasan İnsel: Benim için korkulu rüya!

Bu bayram benim için bir anlamda korkulu rüya... Doktor olduğum için insanların korunma tedbirlerine, özellikle maske ve mesafeye gereken önemi vermemeleri haliyle korkutuyor. Ben zaten iki aydır Bodrum’dayım, o nedenle özel bir programım yok. Buralarda gördüğüm otel ve restoranlar çok ciddi önlemler alıyor. Ümit ederim, bu bayram halkımız da daha bilinçli hareket eder ve kış aylarında problem yaşamayız.

Süleyman Orakçıoğlu: Dostlarımızı ağırlayacağız

Bayram, sevgi ve dostluk ifade ediyor. Aynı zamanda çevremizde olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin, ailemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Hayatı çok yoğun iş temposuyla yaşarken, pandemi süreci kaçırdığımız çok şey olduğunu gösterdi. Bu süreçte daha fazla empati yapmamız gerekiyor. Net bu mesajı verdi.

İnci Aksoy: Sevdiklerimizden uzakta kutluyoruz

Eskiden bayramlar ailece kutlanırdı, maalesef zamanla tatil olarak algılanmaya başladı. Geçtiğimiz Şeker Bayramı’nı da, bu Kurban Bayramı’nı da, pandemi dolayısıyla sevdiklerimizden uzakta kutluyoruz. Tatil beldeleri kalabalık olduğu için İstanbul’da geçireceğim. Hayırlı bayramlar...

Berrin Ak: Bugünlere çok şükür

Sanki bir daha hiç sarılamayacağımız, bayramları kutlayamayacağımızı düşündüğümüz bir dönemden geçtik. O yüzden bugünlere çok şükür, binlerce şükür diyorum. Ailelerimizle nice güzel ve sağlıklı bayramlarımız olsun. Tekrar kucaklaşabilmek çok güzel ve değerli. Her şeye ayrı bir anlam yükler oldum. Bir bayramı daha sağlıklı görebilmek ne büyük mutluluk, ne büyük zenginlik.

Serap Sarı: Buruk geçecek

Bayram, pandemi dolayısıyla eskisi kadar iç içe kutlanmayacak olmanın verdiği buruklukla geçecek... Yine de çocuklarımızla beraber olmanın verdiği enerjiyle, mümkün mertebe sosyal mesafeyi koruyarak, izole bir şekilde Bodrum’da teknede geçirmeyi planlıyoruz. Herkese sağlıklı, keyif ve huzur dolu bir bayram diliyoruz.