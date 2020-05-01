Ev ortamında müzayede

Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatan müzayede mekanları, yerini online etkinliklere bıraktı. Bu alanda bayrağı taşıyan isimse Artam Ailesi oldu

80’li yılların başında Ankara’da Nurcan-Tugay Artam çifti tarafından kurulan Antik A.Ş, görkemli salon müzayedeleri ve sergilerle kültür-sanat hayatımıza farklı boyutlar kazandırdı. Her fırsatta koleksiyoner ve tüm sanatseverleri bir çatı altında buluşturan Antik A.Ş Müzayedeleri de koronavirüsten nasibini aldı. Salgın nedeniyle galerilerin, müzelerin ve sanat mekanlarının kapılarını kapatması, dijitalleşmeyi hızlandırdı. Bu hafta sonunda düzenlenmesi planlanan 342. Çağdaş ve Klasik Tabloların Online Müzayedesi, sanatseverlerin müzayede heyecanını ev ortamında yaşamasına olanak tanıyor. Yarın, saat 15.00’te www.artam.com adresinde başlayacak etkinliği Artam Ailesi’nin oğlu Olgaç Artam yönetecek. Çağdaş Türk resminin önde gelen isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Burhan Doğançay’a, Nuri İyem’den, Fikret Mualla ve Burhan Uygur’a kadar ressamların eserlerine yer verilecek. Ayrıca Türkiye’nin güncel sanatçılarından Kemal Önsoy, Seçil Erel, Ekrem Yalçındağ, Barış Sarıbaş ve Nuri Kuzucan’ın da aralarında bulunduğu değerli isimlerin farklı dönemlerdeki eserleri satışa sunulacak.