Les Benjamins’in, koronavirüsle mücadele için hazırladığı koleksiyonu ‘Stay Home Stay Cozy’ (Evde Kal, Konforlu Ol), büyük ilgi gördü

Moda sektöründe bir yaşam tarzı sunan Les Benjamins’in kurucusu Bünyamin Aydın ile ortağı Fethi Kamışlı, markanın yeni sosyal sorumluluk projesini kısa bir süre önce hayata geçirdi. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı başlatılan kampanya kapsamında, ‘Stay Home Stay Cozy’ (Evde Kal, Konforlu Ol) adı verilen yeni bir kapsül koleksiyon hazırlandı. Hakan Sabancı, Dila Tarkan, Oğulcan Engin ve Deren Talu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu tanıdık simaların sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı kreasyonda, evde kalmanın ve sosyal izolasyonun öneminin altı çizildi. Satıştan elde edilecek gelirin tamamının, koronavirüsle mücadele için bağışlanacağı açıklandı.