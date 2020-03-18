‘EVDE KAL’MA ZAMANI

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, koronavirüse karşı sosyal medyada başlatılan ‘#evdekal’ etiketine destek verdi

Dünyada 120’den fazla ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, Türkiye’de sosyal medyada başlatılan ‘#evdekal’ kampanyasına cemiyet hayatının ünlüleri de kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan isimler, takipçilerini evde kalmaları konusunda uyardı. Bu isimler ayrıca daha önce dışarıda yapılması planlanan organizasyonları, daha küçük gruplar halinde evlerinde düzenlemeyi tercih etti.

Uzak Doğu’dan Ayaspaşa’ya

Her fırsatta yurt dışı tatili yapan Celal-Şebnem Çapa, koronavirüs tedbirlerini ihmal etmeyerek, evinde vakit geçiriyor. Şebnem Çapa, köpeği Alice ile evde çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Arkadaşlarını ağırladılar

Canan-Ahmet Kadıoğlu çifti, Kemer Country’deki evinde, daha önceden söz verdiği dostlarını ağırladı.

Dostlara ev sahipliği

Nilgün-Erkut Yücaoğlu, uzun zamandır çeşitli sebeplerden dolayı bir araya gelemedikleri tüm dostlarını evine davet etti. Çift, keyifli bir yemek sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Balkonda doğum günü

Seden Koç, arkadaşı Nilgün Şensoy’un yeni yaşını, evinin balkonunda kutladı.

Beş çayı

Elçin Gümrükçüoğlu, güzel havayı fırsat bilerek, arkadaşlarını ‘Beş Çayı’nda misafir etti.

Evde parti

Handan Aral, bir yaşına basan yeğeni Derin için, evinde bir parti organize etti. Kutlamaya sadece aile bireyleri katıldı.

Yakın arkadaşıyla...

Nihal Yöneyman da yakın arkadaşı Semra Evyap’la evinde buluştu. Hasret gideren ikili, eskileri yâd etti.

TATİL DEĞİL ZORUNLU ARA

Özlem Güsar da önerilerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.