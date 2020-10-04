FARKINDALIK GÜNÜ

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü... İşte, iş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinin can dostlarıyla paylaşımları...

1822 yılında hayvanları korumak ve daha iyi koşullar sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurulmasının ardından, 1931’de yok olma tehdidi altındaki türlere dikkat çekmek üzere ilan edilen 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, ülkemizde sevgiyle kutlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde evlerimize kapandığımı günlerde değerini bir kez daha anladığımız evcil hayvanlarımız, tüm yorgunluğumuzu alarak, birçok derdimize de derman oluyor.



Başta kediler ve köpekler olmak üzere bireysel sağlık ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan bu dost canlıların özel gününü CADDE Ailesi olarak bizler de kutluyor, iş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen isimlerini can dostlarıyla sayfamıza konuk ediyoruz.